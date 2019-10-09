Досудове розслідування вбивства Кирила Тлявова планують закінчити у листопаді

Досудове слідство у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова Державне бюро розслідувань планує завершити у листопаді. Про це на брифінгу у Києві заявив директор ДБР Роман Труба.

«Усім зрозуміло, що потерпілий загинув від однієї кулі, отже від кулі одного учасника», – розповів Труба, зазначивши, що тип зброї був встановлений у перші дні розслідування, але її так і не знайшли.

«Було вжито комплекс не лише слідчих, а й оперативних дій, було проведено понад 30 обшуків, негласні розшукові слідчі дії. За результатами, зброї не встановлено… Ми продовжуємо шукати зброю… у нас ще є час, на завершальному етапі експертизи і сподіваємось, що для повноти і цілісності обставин цього злочину, ми все ж таки відшукаємо цю зброю», – зазначив директор ДБР.

За його словами, Національна поліція також розслідує неналежне надання медичної допомоги пораненому хлопчику лікарями Переяслав-Хмельницької лікарні. Ще одне провадження відкрили щодо дій місцевої поліції і можливого неоперативного реагування чи можливого приховання знаряддя вчинення злочину.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що двоє поліцейських і двоє цивільних п’яними пристрілювали рушницю.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, спочатку було незрозуміло, що хлопчик отримав травми внаслідок пострілу. Лише вночі за 40 метрів від місця події правоохоронці виявили пляшки, які могли бути мішенями. Згодом біля одного з будинків знайшли дві гільзи.

3 червня п'ятирічний хлопчик помер у лікарні. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця.

Спочатку їх підозрювали за статтями про хуліганство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство».