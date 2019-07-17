У ДБР повідомили про третього підозрюваного у справі вбивства 5-річного хлопчика на Київщині

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова із Переяслава-Хмельницького. Про це під час брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба.

«Щойно оголошено про підозру третьому учаснику, який також використовував зброю і здійснював з неї постріли, і вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», – зазначив Труба.

За його словами, зараз з затриманими проводять слідчі дії.

Труба додав, що у рамках розслідування допитали 53 свідків, провели 34 обшуки, 10 експертиз та вісім слідчих експериментів. Довести вину у вбивстві наразі заважає той факт, що не знайдено зброї, з якої воно було скоєне, зауважив директор ДБР.

3 червня стало відомо, що 5-річний Кирило Тлявов, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.