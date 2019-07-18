Неповнолітньому оголосили підозру в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова

Прокуратура Київської області повідомляє про оголошення підозри неповнолітньому в справі про загибель 5-річного Кирила Тлявова.

За повідомленням, 16-річний хлопець разом із ще трьома особами, стріляв у місцевості, де перебував 5-річний Кирило Тлявов, який отримав смертельне поранення від одного з цих пострілів.

«Як уже повідомлялось, під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика, що сталося 31 травня поточного року м. Переяслав-Хмельницький встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрільби перебувало четверо осіб. З них – двоє працівників поліції, яким раніше повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та двоє цивільних осіб, в тому числі неповнолітній», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що неповнолітнього підозрюють за статтею «хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї». Прокуратура клопотатиме в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, додали у відомстві.

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Крім того, в прокуратурі повідомили, що 18 липня суд арештував третього підозрюваного у справі про вбивство 5-річного хлопчика.

«Суд розглянув клопотання прокуратури області про обрання підозрюваному, якому учора, 17 липня, прокуратурою повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовольнив клопотання прокурора та залишив його під вартою строком на 60 діб», – йдеться в повідомленні.

3 червня стало відомо, що 5-річний Кирило Тлявов, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.