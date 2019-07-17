Поліція: після вбивства 5-річного Кирила 12 правоохоронців притягли до відповідальності

Після вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова на Київщині за результатами поліцейського розслідування 12 правоохоронців притягли до відповідальності, повідомили в поліції.

Із них шість керівників районного відділу поліції звільнили з посад.

3 червня стало відомо, що 5-річний Кирило Тлявов, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

17 липня Державне бюро розслідувань повідомило, що оголошена третя підозра в справі про вбивство п’ятирічного хлопчика із Переяслава-Хмельницького Київської області. У відомстві розповіли, що ця людина також використовувала зброю 31 травня.