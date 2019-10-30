Днями ДБР вкаже, хто здійснив смертельний постріл у 5-річного Кирила Тлявова – Труба

Днями слідчі Державного бюро розслідувань назвуть прізвище особи, яка здійснила смертельний постріл у Кирила Тлявова, 5-річного хлопчика, який загинув наприкінці травня на Київщині. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

«На днях ми отримаємо останню експертизу і слідчі вже зможуть остаточно дати відповідь на питання: чий постріл був смертельний для Кирила Тлявова. Потрібно розуміти, що всі учасники цієї події не розуміли, чий постріл був смертельний. Слідчі похвилинно відтворили всі обставини і найближчим часом ми назвемо прізвище, хто здійснив постріл», – сказав він.

Також він наголосив, що «найближчими днями» у справі будуть оголошені остаточні підозри.

«Найближчими днями будуть оголошені остаточні підозри і після того ми оголосимо про завершення досудовго розслідування. Потім розпочнеться процес ознайомлення підозрюваних з матеріалами справи. Цей процес може тривати місяць, може, тривати два місяці. Обмеження (в часі – ред.) може бути лише в тому випадку, якщо вони будуть затягувати, суд своїм рішенням встановить своє рішення», – зазначив Труба.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, що був у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.