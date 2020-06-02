Аваков заявив про затримання «кримінального авторитета» в справі про стрілянину в Броварах

У справі про масову стрілянину в місті Бровари Київської області затримані ще 13 людей, повідомив у твітері міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«У Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси», – вказав міністр.

Раніше Аваков повідомляв про арешт понад двох десятків фігурантів провадження про стрілянину.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко раніше заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників. Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.