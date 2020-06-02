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02 червня 2020, Київ 10:18
Новини | Події

Суд заарештував ще трьох фігурантів справи про стрілянину в Броварах – Аваков

Працівники місцевої поліції прибули на місце стрілянини на одній із вулиць міста Бровари, де затримали осіб зі зброєю. Бровари, 29 травня 2020 року

Суд заарештував ще трьох фігурантів провадження про стрілянину в Броварах Київської області, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook ввечері 1 червня.

«Щодо Броварів: щойно суд ухвалив рішення про міру запобіжного заходу ще трьох фігурантів справи. Одному – тому, що перебуває в розшуку, – тримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначений домашній арешт через визнання провини, співробітництво зі слідством та зізнавальні свідчення, які підтверджують створення організованої групи з метою здійснення протиправних дій», – написав Аваков.

Зранку 1 червня він повідомляв про 20 заарештованих фігурантів справи.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко раніше заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників. Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.
Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.

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