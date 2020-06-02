Суд заарештував ще трьох фігурантів справи про стрілянину в Броварах – Аваков

Суд заарештував ще трьох фігурантів провадження про стрілянину в Броварах Київської області, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook ввечері 1 червня.

«Щодо Броварів: щойно суд ухвалив рішення про міру запобіжного заходу ще трьох фігурантів справи. Одному – тому, що перебуває в розшуку, – тримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначений домашній арешт через визнання провини, співробітництво зі слідством та зізнавальні свідчення, які підтверджують створення організованої групи з метою здійснення протиправних дій», – написав Аваков.

Зранку 1 червня він повідомляв про 20 заарештованих фігурантів справи.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко раніше заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників. Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.