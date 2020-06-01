Геращенко: звільнення начальника поліції Вінниччини було плановим

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що звільнення керівника вінницького управління поліції Юрія Педоса було плановим.

Так Геращенко 1 червня відповів на питання кореспондента Радіо Свобода щодо того, чому Педоса після відсторонення призначили радником голови Нацполіції.

«Рішення по його звільненню було ухвалено декілька тижнів тому. Це планова заміна керівника», – сказав Геращенко.

Стосовно відповідальності Педоса, то заступник міністра додав: «Відповідати за Бровари будуть ті хто винні у цьому злочині».

Подробиць він не навів.

Про те, що відстороненого від виконання посадових обов’язків начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції, 1 червня у Вінниці повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, якого цитував Укрінформ.

За його словами, генерал Педос буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу. Щодо решти працівників апарату управління поліції у Вінницькій області, які 29 травня були відсторонені і звільненні після подій у Броварах на Київщині, то «службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо», сказав Клименко.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко раніше заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників. Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.