У поліції розповіли, які запобіжні заходи суд обрав затриманим через стрілянину в Броварах

Шевченківський районний суд Києва у середу обрав запобіжні заходи затриманим учасникам стрілянини в Броварах, повідомила пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, напередодні затриманим 13 особам оголошено про підозру за статтею «бандитизм». Також 12 особам оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство.

У середу суд обрав такі запобіжні заходи: чотирьом особам – арешт на 60 діб без права внесення застави, одному – тримання під вартою з правом внесення застави у 630 тисяч 300 гривень, одному – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 840 тисяч гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт.

Також повідомляється, що суд обрав запобіжний захід ще 4 особам, у тому числі організатору на прізвисько «Журавель» або «Віха» – тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв про арешт понад двох десятків фігурантів провадження про стрілянину в Броварах. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. У результаті травм зазнали троє осіб. Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.