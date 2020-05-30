Із цієї ситуації сухим ніхто не вийде – Деканоїдзе про відповідальність влади за зґвалтування в Кагарлику

Колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе наголошує на необхідності покарання усіх винних у ситуації зі зґвалтуванням у поліцейському відділку в Кагарлику. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це – жахлива новина. З цієї ситуації сухим ніхто не вийде. Це означає, що вся система вже прогнила і якось вже треба бодай щось робити для того, аби реально або очистити систему, або просто побудувати нову», – заявила Деканоїдзе.

На її думку, останні події, що відбулися в Кагарлику і Броварах, є свідченням провалу реформи поліції. І всі винні повинні нести не лише кримінальну, але і політичну та моральну відповідальність, вважає вона.

«Я дуже сподіваюсь, що ті люди, які роблять такі гидкі речі у поліції, обов’язково будуть покарані. Якщо ви мене запитаєте, що зробила б я, якби була начальником поліції, я б, звісно, після такого звільнилася сама. Якби я була президентом, я б вимагала від міністра, щоб він реально очистив поліцію і звільнив усіх, починаючи з начальника поліції, який допустив таке», – наголосила Деканоїдзе.

Щодо того, чи повинен сам голова МВС Арсен Аваков іти після цього всього у відставку, колишня очільниця Нацполіції каже, що «це вже, напевно, питання до президента».

«Я не знаю. Коли команда політична, то вони, звісно, мають понести політичну відповідальність», – вважає вона.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію України у 2015–2016 роках.