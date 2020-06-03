«Мінера» мосту Метро заарештували з можливістю застави

Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою терміном на 60 діб для чоловіка, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро.

Рішення суду ухвалене на засіданні 3 червня слідчим суддею Оксаною Метелешко.

Суд задовольнив клопотання прокуратури Києва.

Крім того, як повідомила пресслужба суду, рішення передбачає можливість внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень.

Напередодні прокуратура повідомила підозру чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Йому інкримінують частині 2 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

1 червня поліція отримала повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Чоловіка з муляжем вибухового пристрою невдовзі затримали.