У прокуратурі Києва розповіли, як просувається справа «першого мінера» мосту Метро

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що наразі у справі про погрозу підірвати міст Метро в столиці у вересні минулого року триває розгляд у суді клопотання прокурорів про застосування щодо фігуранта «примусових заходів медичного характеру».

«У світлі сьогоднішніх подій до мене надійшло багато запитів про перебіг справи стосовно іншого «мінера» мосту Метро, який 18 вересня 2019 року погрожував його підірвати. На теперішній час Дніпровський районний суд м. Києва продовжує розгляд клопотання прокуратури міста Києва про застосування відносно вказаного чоловіка примусових заходів медичного характеру. Відповідне клопотання було скеровано до суду у лютому поточного року. Зараз триває стадія заслуховування свідків», – повідомила Надія Максимець у фейсбуці.

Вона зазначила, що 20 січня суд змінив чоловіку запобіжний захід зі тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медичного закладу закритого типу, оскільки результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що на момент вчинення правопорушення, затриманий за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

«За висновками лікарів психічний стан чоловіка не змінився і він досі потребує лікування. Наразі він утримується у спеціалізованому закладі у Глевасі. Наступне засідання у його справі призначене на 12 червня», – повідомила Максимець.

18 вересня 2019 року Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи. Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав. Згодом його заарештували.

1 червня 2020 року у Києві перекрили Міст метро через погрози чоловіка підірвати споруду. Після повідомлення правоохоронців про проведення спецоперації чоловіка затримали. Виявилося, що у нього був муляж вибухового пристрою.