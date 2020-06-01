Чоловік, що погрожував підірвати міст Метро, мав муляж вибухового пристрою – поліція

У чоловіка, який погрожував підірвати міст метро у Києві і був затриманий поліцією, був муляж вибухового пристрою, повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

«З’ясувалося, що у нього був якийсь балон, з якого йшли проводи, і в руці був пульт управління... Коли була зручна можливість, спрацював спеціальний підрозділ, коли його відволікли. Його затримали. Після огляду вмісту, виявилося, що це був муляж. Там була земля», – сказав Крищенко.

За його словами, затриманий не виявляв агресії і не висував якихось вимог. На даний час його доправили до управління поліції і викликали йому медиків, зокрема, бригаду психіатричної допомоги.

Крищенко також повідомив, що поліція відкрила провадження за статтею «неправдиве повідомлення про мінування».

Говорячи про самого затриманого, керівник київської поліції заявив, що чоловік «був у збудженому стані».

«У нього буде відібрано відповідні зразки для перевірки на стан алкогольного або наркотичного сп’яніння», – сказав він.

Рух автомобілів мостом відновили, також про відновлення роботи повідомили і в київському метро, частину станцій якого закривали через інцидент.

Поліція раніше повідомила, що затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

«О 15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро, затримали», – заявили в МВС.

1 червня поліція отримала анонімне повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Правоохоронці розпочали спецоперацію.

Метрополітен заявив, що «з технічних причин» червона гілка працює від станції «Академмістечко» до «Хрещатика» та від станції «Лісова» до «Дарниці».