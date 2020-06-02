Прокуратура: чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро, повідомили підозру

Чоловіку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, повідомили підозру, інформує столична прокуратура.

Йому інкримінують частині 2 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

«Зі слів затриманого, вказані дії він вчинив з метою привернення уваги до проблем в його житті. Зброї чи вибухівки у нього не виявили. Внаслідок події та в ході затримання підозрюваного ніхто не постраждав», – розповіли в прокуратурі.

Зараз правоохоронці готують клопотання до Дніпропетровського районного суду Києва про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

1 червня поліція отримала повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Чоловіка з муляжем вибухового пристрою невдовзі затримали.