93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції

93 відсотки зільнених після переатестації поліцейських поновились через суди, заявляє колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. За її словами реформа поліції «не те, що не дійшла до кінця, але і остаточно, мабуть, провалилась».

«Я дивлюсь на ці всі події і думаю, що це все просто совкова система. 93 відсотки тих, які були після переатестації звільнені, вони всі через суди поновились. До того ж кримінальний блок лишається слабким у сфері реформування», – розповіла Деканоїдзе в інтерв'ю Радіо Свобода.

На її думку, останні події в Кагарлику та у Броварах свідчать про те, що «вся система вже прогнила, і якось вже треба бодай щось робити для того, аби реально або очистити систему, або просто побудувати нову».

«Дуже часто мене звинувачували в тому, що ось її команда руйнує систему (переатестація і т.д.). Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.

На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.

Уранці 29 травня низка ЗМІ поширила інформацію про те, що колишня очільниця Національної полції України Хатія Деканоїдзе прилетіла до Києва і незабаром, за ініцативи Міхеїла Саакашвілі, може очолити українську митницю. Журналісти також повідомили, що Деканоїдзе нібито вже мала зустрічі зі своїми колишніми українськими соратниками, а президент Володимир Зеленський може обмірковувати її можливе призначення.

Однак в інтерв’ю Радіо Свобода вона це заперечила.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну полцію України у 2015–2016 роках.