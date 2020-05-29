Деканоїдзе розповіла, чи справді може очолити українську митницю

Колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заперечує інформацію про те, що може очолити українську митницю. Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Я це читала і, чесно кажучи, це вперше чую. Я тут кілька днів, просто проїздом і чекаю на чартер у Тбілісі. Мені треба було в особистих справах. Я вперше чую від журналістів взагалі, що щось відбувається, що йдуть якісь розмови про моє призначення. Я взагалі нічого не знаю, ніхто зі мною не говорив. У мене таких планів немає. Моя поїздка ні з чим не пов’язана. Просто в особистих справах. У мене ніяких зустрічей не було. Повірте мені. Взагалі», – зазначила Деканоїдзе.

Вона також додала, що постійно сумує за Києвом та Україною, однак в основному її діяльність наразі присвячена Грузії та грузинській політиці.

«Ми в опозиції у Грузії. У нас вибори в жовтні. Ми готуємось і дуже сподіваємось, що олігарх Іванішвілі, який зараз тіньовий керівник країни, після виборів остаточно уже відійде від влади. Тому зараз у нас дуже активні політичні процеси», – розповіла Деканоїдзе.

Водночас вона не змогла відповісти, чи погодилася б зараз обійняти якусь посаду в Україні, якби така пропозиція їй надійшла.

«Звісно, я можу з усіма поговорити, обговорити якісь питання, допомагати Україні усіляко, якщо буду удостоєна такої честі, але я не думаю і не думала про якусь посаду. Зараз у мене не це запитання немає відповіді. Але, якщо чесно, я пов’язую свою долю з грузинською політикою і Грузією. Я була удостоєна великої честі: служти і для Грузії, і для України. І я дуже вболіваю за вас, друзі! Ви – молодці!» – зазначила Деканоїдзе.

Уранці 29 травня низка ЗМІ поширила інформацію про те, що колишня очільниця Національної полції України Хатія Деканоїдзе прилетіла до Києва і незабаром, за ініцативи Міхеїла Саакашвілі, може очолити українську митницю. Журналісти також повідомили, що Деканоїдзе нібито вже мала зустрічі зі своїми колишніми українськими соратниками, а президент Володимир Зеленський може обмірковувати її можливе призначення.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну полцію України у 2015–2016 роках.