Поліція відкрила дані про новий підрозділ, який активісти називали «таємним департаментом»

На сайті Національної поліції України з’явилися дані про новостворений Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Коли саме була опублікована інформація про підрозділ, його функції та завдання, на сайті Нацполіції не вказано. Повідомляється, що начальником департаменту є Євген Макаров.

«Департамент захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України (ДЗІСД) є структурним підрозділом центрального органу управління поліції у складі кримінальної поліції, який здійснює оперативно-розшукову діяльність із виявлення, попередження та припинення правопорушень, які посягають на громадську безпеку та порядок, права і свободи людини і громадянина», – йдеться в повідомленні.

На сайті Нацполіції вказано, що серед завдань і функцій ДЗІСД є гарантування безпеки, протидія провокування масових заворушень, правопорушень із мотивів расової, національної, релігійної, політичної та іншої нетерпимості, запобігання злочинам, які перешкоджають діяльності державного чи громадського діяча, запобігання злочинам проти безпеки та незалежної діяльності журналістів, протидія створенню та діяльності не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань тощо.

25 травня громадська організація «Центр протидії корупції» повідомила про те, що у поліції створили «таємний департамент», структура і функції якого, за даними активістів, не розкриваються. У комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності обіцяли розібратися, про який саме департамент йдеться.