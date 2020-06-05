5 червня під стінами Кабінету міністрів України зібралося кілька сотень активістів, які висловлювалися проти «поліцейського свавілля», закликали уряд реформувати правоохоронну систему та відправити у відставку керівника МВС Арсена Авакова. «Основні вимоги – реформа правоохоронної системи, розслідування кричущих випадків і реакція загалом, і, звичайно, громадський контроль та діалог із поліцією, аби її покращити», – пояснила Радіо Свобода основні тези акції виконавча директорка «Центру громадянських свобод» Олександра Романцова. Серед організаторів акції також: KyivPride та Українська Гельсінська спілка. Під час акції поліція обступила активістів, а сторонніх людей перевіряла на наявність перцевих балончиків та ножів. Кількох людей поліція затримала, утім, точну кількість і причину затримання поліція не назвала.