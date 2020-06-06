Радіо Свобода Daily: Аваков не захотів вибачитися перед жертвами поліцейського свавілля

Димові шашки та «спалений бобік»: під Радою вимагали відставки Авакова. Він тим часом звітував парламентарям

Представники фракції «Голос» зібрали необхідне число підписів і подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. У цей день, 5 червня, у парламенті Арсен Аваков відзвітував про діяльність МВС. Під час свого виступу він повідомив про 1037 кримінальних справ проти поліцейських, відкритих за майже пів року.

Аваков назвав запобіжником свавілля поліцейських «ефективну роботу внутрішньої безпеки», вказавши на те, що більшість проваджень проти поліцейських ДБР відкриває за матеріалами самої Нацполіції.

При цьому міністр вказав на те, що в поліції також працюють десятки тисяч людей, які «захищають закон, розкривають злочини та виконують бойові завдання в зоні ООС», та закликав народних депутатів не судити про всіх 130 тисяч співробітників Нацполіції «через кількох негідників».

Гострим моментом виступу стало звернення депутатки «Голосу» Інни Совсун, яка закликала міністра вибачитися «перед батьками Кирила Тлявова та дівчиною, яку чотири години ґвалтували в Кагарлику».



На це Аваков відповів: «Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. І то, що повинен зробити – я зроблю. Не треба «підігравати» політичними дивідендами на трагедії. Я вам це раджу. І не вам мене повчати, як кажуть «родину любити». Я патріот до «мозга костєй» і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій. ​

У цей час під стінами парламенту, а згодом біля Кабміну відбулися акції протесту. Невдоволені Арсеном Аваковим протестувальники запалили фаєри, димові шашки та поліцейський «бобік», який привезли із собою.

Очільник МОЗ Степанов про загрозу відставки

Втім, незадоволені парламентарі не лише міністром МВС, а й очільником МОЗ. У Верховній Раді збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. За словами представниці фракції «Голос»​ Ольги Стефанишиної, сьогодні «прямо під носом повертаються всі корупційні чинники, схеми і схемники»​.

В інтерв'ю Радіо Свобода очільник МОЗ відреагував на це і розповів, чи вважає себе некомпетентним та яким є найбільший, на його думку, успіх Міністерства охорони здоров'я за його каденції.

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В Україні в регіонах зі сприятливою епідемічною ситуацією з 10 червня можуть почати відкривати готелі та санаторії, анонсував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Відновлення авіасполучення: куди і коли можна летіти

Україна відновила внутрішні регулярні авіарейси, свідчить офіційна інформація аеропорту «Бориспіль». Перші два пасажирські літаки вже здійснили рейси до Дніпра та Одеси.

Із 5 червня відновлюються авіарейси з Києва до Одеси та Дніпра і назад;

із 8 червня можна буде летіти з Києва до Львова та Харкова;

із 12 червня авіакомпанії анонсують рейси Київ-Запоріжжя;

із 15 червня відкривається авіасполучення з Києва до Івано-Франківська, Херсона і Чернівців: квитки на ці напрямки можна забронювати на сайтах авіакомпаній та профільних ресурсах з пошуку рейсів.

Цей перелік не є вичерпним, оскільки повідомлення про нові рейси можуть з'явитися щогодини, а крім того, уряд може скасувати послаблення карантину для регіонів, в яких епідемічна ситуація є несприятливою.

Із 15 червня Україна домовилася поновити авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією. Між тим, експерти закликають владу поновлювати не лише авіаційне сполучення з зовнішнім світом, а й роботу наземного пасажирського транспорту, а крім того – подбати як про туристичні напрямки, так і про рейси для заробітчан.

Весілля колишніх полонених угруповання «ЛНР»

Закохалися після звільнення з полону. 5 червня у Сєвєродонецьку одружилися колишні бранці угруповання «ЛНР» 24-річна Вікторія Вороніна та 27-річний Анатолій Семиренко.

«Ми, – розповіла Радіо Донбас.Реалії наречена, – знали одне про одного ще у полоні. Але особисто познайомилися вже під час звільнення. Одразу ж зрозуміли, що це доля, й вирішили побратися».

Вікторія та Анатолій, обоє жителі Луганська, були незаконно затримані і звинувачені російськими гібридними силами у так званій «держзраді». За любов до України бойовики «засудили» дівчину до 12 років позбавлення волі.

Пару звільнили під час обміну утримуваними наприкінці грудня 2019-го.

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