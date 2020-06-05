З 10 червня в Україні можуть почати відкривати готелі та санаторії – Ляшко

В Україні у регіонах зі сприятливою епідемічною ситуацією з 10 червня можуть почати відкривати готелі та санаторії. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Постановою Кабінету міністрів про введення адаптивного карантину передбачено: за умови досягнення критеріїв, з 10 червня може бути дозволено відкриття засобів розміщення, що значить, що окрім готелів можна буде відкривати і санаторії, а також інші місця для відпочинку», — сказав Ляшко.

Санлікар нагадав, що наразі в країні немає можливості пересуватися туристичними групами більш ніж 10 людей, але влада в майбутньому планує дозволити туристичні групи до 50 людей.

Ляшко також зазначив, що у Києві та низці регіонів рівень захворюваності не дозволяє послабити карантин щодо закладів громадського харчування.

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5 червня уряд послабив карантинні обмеження, зокрема дозволив закладам громадського харчування приймати клієнтів.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.

В Україні станом на 5 червня виявлено 25 964 хворих на COVID-19, померли 762 людини, одужали 11 372.