«Інспекція»: Зеленський та Ляшко прокоментували візит до кафе в Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф через візит до кафе в Хмельницькому.

«Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мене запросили, я зайшов, усе там перевірили», – сказав Зеленський.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запропонував розглядати візит до кафе «не як порушення карантину, а як інспекцію».

«Ми вчора йшли по вулиці і хотіли взяти кави. Ресторатори, як і інший бізнес, хочуть відкритись раніше. Вони звернулись до нас, кажуть: ми вже готові виконувати ваші норми, які ви опублікували. Ми просто зайшли перевірити, і було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі і контролював, подивились, чи все буде працювати. Оскільки ми всі переживаємо», – зазначив Ляшко.

Напередодні пресслужба Офісу президента поширила фото, де Зеленський відвідав кав’ярню в Хмельницькому. При цьому уряд дозволив закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях лише з 5 червня.

За словами засупника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція розгляне питання про покарання для президента.