Поліція розгляне питання про покарання для Зеленського через фото в кав’ярні – МВС

Поліція розгляне питання про покарання для президента України Володимира Зеленського через його фото в кав’ярні під час візиту до Хмельницького, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко журналістам.

«Поліції не вперше штрафувати президента. Коли Володимир Зеленський показав свій бюлетень у квітні 2019 року, він був оштрафований за розголошення таємниці голосування. Тому компетентні органи поліції розглянуть це питання», – заявив Геращенко.

Він уточнив, що штраф за порушення карантинних норм становить 17 тисяч гривень.

«Але чи винен у цьому випадку президент і присутні з ним, потрібно розібратися, виходячи із загального контексту ситуації», – додав Геращенко.

Напередодні пресслужба Офісу президента поширила фото, де Зеленський відвідав кав’ярню в Хмельницькому. При цьому уряд дозволив закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях лише з 5 червня.