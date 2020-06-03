Зеленський утворив Раду з питань розвитку вищої освіти – указ

Президент України Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні. Відповідний указ підписаний 3 червня.

Рада буде консультативно-дорадчим органом при главі держави.

Кабінету міністрів Зеленський доручив «забезпечити розроблення за участю Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії наук України та затвердити до 1 листопада 2020 року стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, визначивши основні цілі та пріоритети з урахуванням глобальних тенденцій світової економіки».

До 1 вересня мають розробити план заходів популяризації природничих наук та математики та популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

Крім того, до 1 грудня уряд має затвердити державну програму розвитку науково-дослідницької інфраструктури в Україні та державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти.