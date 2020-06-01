Оновлено Нацраду з питань антикорупційної політики – очолив її Зеленський, заступником став Єрмак

Президент Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. Як йдеться в указі президента, очолить її тепер сам Володимир Зеленський, а його заступником визначено керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Згідно з повідомленням, указ від 1 червня вносить зміни до положення про цей орган від 14 жовтня 2014 року.

Крім того, як повідомляє Офіс президента, Зеленський затвердив склад Національної антикорупційної ради, до якої увійшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, глава СБУ Іван Баканов, директор НАБУ Артем Ситник, заступник директора ДБР Олександр Соколов, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Державної податкової служби Олексій Любченко, міністр фінансів Сергій Марченко, заступники голови Офісу президента Роман Машовець та Андрій Смирнов, заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби Ігор Муратов, голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, перший заступник голови ДФС Сергій Солодченко, позаштатний радник глави ОП Ігор Уманський.

За згодою – генеральний прокурор Ірина Венедіктова, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук, виконавчий директор «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Андрій Боровик, президент Американської торговельної палати Андрій Гундер та інші.

У роботі Нацради з антикорупційної політики, як йдеться в указі, можуть брати участь за згодою такі міжнародні спостерігачі й консультанти.

За попереднього президента Петра Порошенка головою Нацради був відповідальний за питання антикорупційної політики заступник керівника президентської канцелярії.