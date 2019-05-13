Суд оштрафував Зеленського через демонстрацію свого бюлетеня

Оболонський районний суд Києва оштрафував на 850 гривень новообраного президента України Володимира Зеленського через демонстрацію свого бюлетеня під час другого туру виборів президента України.

Крім того, із Зеленського стягнули судовий збір у розмірі 344 гривень 40 копійок.

За його словами, постанова може бути оскаржена протягом 10 днів та набирає чинності після завершення строку оскарження.

21 квітня, у день другого туру виборів президента, Зеленський пояснив представникам поліції, що показав бюлетень на прохання журналістів.

Володимир Зеленський переміг на виборах президента, здобувши в другому турі 73,22% голосів. Дата його інавгурації наразі не визначена.