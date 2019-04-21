«Журналісти сказали»: Зеленський пояснив поліцейським, чому показав бюлетень

Кандидат у президент Володимир Зеленський пояснив представникам поліції, чому продемонстрував на камери бюлетень під час голосування.

Правоохоронці, реагуючи на інформацію про правопорушення, відвідали штаб Зеленського. Він не став заперечувати свій вчинок, однак пояснив його спілкуванням зі ЗМІ.

«Журналісти мені сказали: «будь ласка, не спішіть вкидати, покажіть людям», я не зорієнтувався і показав», – розповів Зеленський.

Поліцейські ознайомили Зеленського зі статтею і виписали йому штраф.

Працівники штабу кандидата повідомили, що правопорушення кваліфікували за частиною 10 статті 212 Кодексу (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму).

За інформацією штабу, штраф може складати від 510 до 750 гривень.

12 квітня Міністерство внутрішніх справ повідомляло про оформлення протоколів за демонстрацію бюлетеня під голосування в першому турі колишньому кандидату в президенти Олегу Ляшку і члену його партії Ігорю Мосійчуку.

Українським законодавством заборонена демонстрація результатів волевиявлення під час виборів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.