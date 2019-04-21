КВУ повідомляє про факт підвозу виборців у Запоріжжі

У Запоріжжі фіксують факти підвезення громадян до виборчих дільниць, повідомляє Комітет виборців України. За інформацією спостерігачів організації, підвезення виборців здійснюють автомобілі зі стрічками зеленого кольору.

Як повідомив Радіо Свобода представник КВУ у регіоні, перші дані щодо таких випадків надійшли до громадської організації безпосередньо від виборця. Чоловік зняв на відео, як людина, що підвозила виборців, фотографує їх біля дільниці, та надіслав це відео разом з іншими даними на спеціальну електронну пошту Комітету виборців.

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«Як мені повідомили, існує десь 15 екіпажів по місту Запоріжжя. На машинах є зелена стрічка. Підходять до людей і пропонують підвези на дільницю – підходять виключно до людей похилого віку. Підвозять і потім роблять фотозвіт. Не на камеру чоловік, якого зняли, казав, що це проект «Зелене таксі», що підвозимо людей-виборців Зеленського. Каже, я не бачу в цьому ніякого порушення. Але ж підвіз виборців… Ми не знаємо, що в тих авто: дають, не дають там гроші, проводять, не проводять агітацію. Ми повідомили про це як про підвіз виборців, щоб потім реагувала Національна поліція: якщо вони побачать таке авто – зупинять і допитають людей», – розповів Радіо Свобода представник КВУ у Запорізькій області Роман П’ятигорець.

Наразі представники КВУ звернулися до поліції щодо надання необхідної правової оцінки за даним фактом.

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В цілому, за даними поліції, вибори у регіоні проходять без суттєвих порушень: на 14.30 правоохоронними органами у Запорізькій області зареєстровано 34 повідомлення про можливі порушення законодавства під час голосування, відкрито одне кримінальне провадження за фактом спроби винести виборчій бюлетень з дільниці.

Явка виборців у Запорізькій області, за даними ЦВК, на 15 годину становить 50,66%.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

Центральна виборча комісія має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.