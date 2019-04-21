Зеленському вручили протокол за демонстрацію бюлетеня

Кандидат у президенти Володимир Зеленський отримав адміністративний протокол за демонстрацію свого заповненого бюлетеня, повідомив речник його штабу Дмитро Разумков.

«Зеленському вручають протокол про адміністративне порушення за те, щ показав бюлетень», – заявив він.

На фото, які оприлюднив Разумков, видно, як Зеленський спілкується з поліцейськими.

Згідно з Кримінальним кодексом, умисне порушення таємниці голосування карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів, виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років. Яка з цих санкцій буде застосована до Зеленського, поки невідомо.

Зеленський проголосував на виборчій дільниці вранці 21 квітня. Перш ніж вкинути свого бюлетеня до урни, кандидат продемонстрував його журналістам, однак сховав після зауваження дружини, Олени Зеленської.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.