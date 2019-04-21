Поліція отримала 816 заяв про порушення на виборах

У Національній поліції України зафіксували 816 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За повідомленням, станом на 16:00 внесено 10 відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР.

Найбільше повідомлень надійшло про незаконну агітацію (105), фотографування бюлетеня (40), підкуп виборців (6), погрози фізичної розправи (2), спроби винесення бюлетеня (2).

Раніше в МВС повідомляли, що в Києві громадянин повідомив, що під його прізвищем проголосував хтось інший, а в Дніпропетровській області жінка намагалася з’їсти бюлетень.

За даними поліції, охорону правопорядку на дільницях в Україні гарантують понад 72 тисячі поліцейських.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

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ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.