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21 Квітень 2019, Київ 17:11
Новини | Політика

Поліція отримала 816 заяв про порушення на виборах

Найбільше повідомлень надійшло про незаконну агітацію (105)

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У Національній поліції України зафіксували 816 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За повідомленням, станом на 16:00 внесено 10 відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР.

Найбільше повідомлень надійшло про незаконну агітацію (105), фотографування бюлетеня (40), підкуп виборців (6), погрози фізичної розправи (2), спроби винесення бюлетеня (2).

Раніше в МВС повідомляли, що в Києві громадянин повідомив, що під його прізвищем проголосував хтось інший, а в Дніпропетровській області жінка намагалася з’їсти бюлетень.

За даними поліції, охорону правопорядку на дільницях в Україні гарантують понад 72 тисячі поліцейських.

«Вдома на лінії фронту». Як голосують у Новотроїцькому - фоторепортаж
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«Вдома на лінії фронту». Як голосують у Новотроїцькому - фоторепортаж

Селище Новотроїцьке, що на Донеччині, вперше вибирає президента України з 2010 року. Попри війну Центральна виборча комісії змогла організувати тут голосування.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

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ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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