ДМС видала 15 тисяч ID-карток перед виборами

Державна міграційна служба повідомляє, що за три останні дні перед виборами встигла видати 15 003 ID-паспортів – такі дані відомства станом на 15 годину 21 квітня 2019 року.

«З метою сприяння вільному волевиявленню громадян України під час повторного голосування на чергових виборах Президента України, Міграційна служба організувала чергування працівників, які забезпечують видачу вже виготовлених та доставлених до територіальних органів та підрозділів ДМС ID-карток. Крім того, у черговому режимі видача паспортів громадянина України здійснюється у центрах надання адміністративних послуг та центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс», – звітують у ДМС.

За даними служби, з 2016 року вона видала 3,2 мільйони ID-карток.

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19 квітня Держміграційна служба повідомляла, що працюватиме у вихідні – переддень і день виборів – щоб встигнути видати якомога більше ID-паспортів виборцям.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

Центральна виборча комісія має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.