ДМС видаватиме паспорти у вихідні виборів

Державна міграційна служба повідомляє про плани забезпечити видачу ID-паспортів у переддень і день виборів.

«Державна міграційна служба України сприятиме тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України (ID-картку). Тому, з метою забезпечення видачі ID-карток, які доставлені до територіальних підрозділів Міграційної служби на території усієї України, у переддень та день другого туру виборів 20 та 21 квітня 2019 року буде організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС. Також працюватимуть центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс», – обіцяють у Державній міграційні службі.

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За повідомленням, ДМС звернулася до Поліграфічного комбінату «Україна» та Центрів надання адміністративних послуг із пропозицією організувати виготовлення, оперативну доставку та видачу паспортів у переддень і день виборів.

У відомстві нагадали, що вживали аналогічних заходів і під час першого туру виборів 31 березня 2019 року.

Другий тур виборів має відбутися в неділю 21 квітня.