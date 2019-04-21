Порошенко відкликав близько 100 спостерігачів напередодні другого туру – «Чесно»

Кандидат у президенти Петро Порошенко відкликав близько сотні спостерігачів у Київській області, повідомляє рух «Чесно».

За даними активістів, цю інформацію їм повідомив голова окружної виборчої комісії округу №95 (Київська область) Олексій Іванченко (увійшов до комісії за квотою Петра Порошенка.

«Було звернення від довіреної особи (Петра Порошенка – ред.). Коли воно надійшло, я точно сказати не можу. Здається, десь 15 квітня», – цитують в організації Іванченка.

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За його словами, він не пам’ятає прізвища автора звернення і точної кількості відкликаних спостерігачів, але їх було близько сотні.

Згідно з заявою «Чесно», активісти звернулися до штабу Порошенка, однак наразі відповіді не отримали.

Регіональні координатори руху також повідомляють про брак спостерігачів на окремих дільницях у Львові.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.