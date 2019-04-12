Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Квітень 2019, Київ 16:19
Новини | Політика

МВС: слідом за Ляшком протокол за демонстрацію бюлетеня оформили й на Мосійчука

Мосійчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у день виборів оприлюднив фото свого виборчого бюлетеня з результатами голосування

Дивитись коментарі

Правоохоронці оформили адміністративний протокол на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука за демонстрацію результатів волевиявлення під час першого туру виборів президента України, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол у Facebook.

За його словами, Мосійчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у день виборів оприлюднив фото свого виборчого бюлетеня з результатами голосування.

Раніше адміністративний протокол за демонстрацію свого бюлетеня виписали й лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, який набрав на виборах президента 5,5% голосів.

Українським законодавством заборонена демонстрація результатів волевиявлення під час виборів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG