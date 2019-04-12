МВС: Ляшку виписали адміністративний протокол за демонстрацію свого бюлетеня

Народному депутату Олегу Ляшку виписали адміністративний протокол за демонстрацію свого бюлетеня під час першого туру виборів президента України, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 11 квітня.

«Адміністративний протокол йому уже виписано», – сказав Аваков.

Міністр додав, що за весь час виборчої кампанії першого туру правоохоронці відкрили більш ніж 300 кримінальних проваджень.

«У рамках цих справ 24 підозри вже оголошені і вісім справ перебувають у суді. Також більш ніж 500 протоколів адміністративних вже оголошені і, у тому числі, багатьом народним депутатам, мерам міст, двом очільникам обласних адміністрацій за публічну агітацію на виборчих дільницях», – заявив Аваков.

Українським законодавством заборонена демонстрація результатів волевиявлення під час виборів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко теж був кандидатом у президенти і набрав 5,5% голосів.