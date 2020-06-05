Ляшко назвав регіони, в яких не можна відкривати кафе й ресторани через рівень захворюваності

У Києві та низці регіонів рівень захворюваності не дозволяє послабити карантин щодо закладів громадського харчування. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 червня.

Він нагадав, що з 5 червня ті регіони, в яких епідеміологічна ситуація це дозволяє, можуть послабити карантин, зокрема дозволити закладам харчування приймати відвідувачів в приміщеннях. Рішення мають ухвалювати місцеві регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ляшко назвав такі критерії пом’якшення карантину:

інцидентність, загальна кількість нових випадків коронавірусної хвороби за останні сім днів у перерахунку на 100 тисяч населення

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, які призначені саме для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою

середня кількість тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції та імуно-ферментного аналізу на 100 тисяч населення

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«За індикатором захворюваності у нас сьогодні не проходять Київ, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська і Чернівці. За тестуванням не проходять Донецька і Луганська області. Тобто в цих областях рішеннями комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не повинно бути дозволено відкриватися закладам громадського харчування, оскільки епідситуація не дозволяє. Не досягнуто критеріїв, які дозволяють відкривати заклади громадського харчування. В разі, якщо ці заклади будуть відкриватися на цих територіях, це буде порушенням постанови про впровадження адаптивного карантину на території України», – сказав Ляшко.

Він нагадав, що показники, які дозволяють послаблення карантинних закладів, регіональні комісії ТЕБНС переглядають не рідше ніж щотижня. В разі, якщо показники перевищені, комісія повинна провести позачергове засідання.

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5 червня уряд послабив карантинні обмеження, зокрема дозволив закладам громадського харчування приймати клієнтів.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.

В Україні станом на 5 червня виявлено 25 964 хворих на COVID-19, померли 762 людини, одужали 11 372.