За час карантину українці уклали понад 11 тисяч шлюбів – Малюська

Протягом дії карантинних обмежень в Україні зареєстрували понад 11 тисяч шлюбів, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода міністр юстиції Денис Малюська.

Він зазначив, що Міністерство юстиції рекомендувало утриматися від реєстрації шлюбів під час карантину.

«Ліпше сидіти вдома. Але, незважаючи на це, цифра велика, в нас більше 11 тисяч шлюбів протягом карантину зареєстровано. Відповідно, непоганий результат, це ті шлюби, щодо яких були подані заяви до початку карантину, або це ті шлюби, які пройшли через механізм «шлюб за добу» з різних міркувань, коли потрібна була термінова реєстрація шлюбу», – пояснив він.​

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Через загрозу коронавірусного захворювання COVID-19 Кабінет міністрів України з 12 березня і в подальшому своїми постановами і розпорядженнями запровадив низку обмежувальних заходів, також у квітні був ухвалений закон про зміни до держбюджету через боротьбу з коронавірусом. В тому числі були заборонені масові заходи.

Нині в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, який почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

Повне інтерв’ю з Денисом Малюською читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода в суботу 6 червня.