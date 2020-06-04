Очільник Мін’юсту розповів про нововведення у боротьбі з рейдерами, які запрацюють цього тижня

Міністр юстиції України Денис Малюська у коментарі Радіо Свобода заявив, що з поточного тижня для проведення реєстраційної дії нотаріуси і державні реєстратори зобов’язані пройти обов’язкову двофакторну ідентифікацію. Як повідомив міністр, це одна зі складових запобігання зловживанням, пов’язаним із рейдерством, зокрема у період, коли запуститься земельна реформа.

«В нас є план щодо того, що ми будемо робити, коли земельна реформа запуститься, коли з’явиться обіг земель сільськогосподарського призначення, щоб ми могли уникнути потенційний вибух рейдерства. Вже цього тижня, наприклад, реєстратори і нотаріуси – у них запроваджується обов’язкова двофакторна ідентифікація, вони всі отримають mobile-ID протягом наступних двох місяців і будь-яка реєстраційна дія буде супроводжуватися подвійною ідентифікацією. З одного боку це буде електронний ключ відповідного реєстратора, а з іншого боку, буде повідомлення на мобільний телефон – потрібно буде підтверджувати інформацію», – пояснив Малюська.

Він запевнив, що упродовж майже року відбулася «ефективна» робота з очищення кадрів серед реєстраторів та нотаріусів.

«За майже рік ми ефективно попрацювали з людьми, ми очистили ряди державних реєстраторів, найбільш одіозних, ми їх викинули з ринку – реєстраторів, нотаріусів. Ми встановили ефективний механізм санкцій, ми їх відключаємо від реєстрів, як тільки вони щось роблять не те», – додав Малюська.

Наприкінці минулого року Мін’юст анонсував, що для проведення реєстраційної дії усім без винятку нотаріусам і державним реєстраторам прав на нерухоме майно потрібно буде скористатися не тільки електронним підписом, а й підтвердити рішення за допомогою Google-ідентифікації з використанням одноразового паролю. Досі підключення до послуги додаткової ідентифікації здійснювалося лише за бажанням нотаріусів і державних реєстраторів.