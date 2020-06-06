Хто кращий прем’єр – Гончарук чи Шмигаль? | Міністр юстиції Денис Малюська

Денис Малюська один з небагатьох міністрів, хто зберіг свою посаду після відставки уряду. Він нетиповий міністр: то запостить в соцмережах фото, сидячи на столі, а то й під столом, чи з польовими маками на вухах. Щосуботи їздить по в’язницях, все перевіряє, ще й куштує їжу ув’язнених. Більше того, частину тюрем зібрався продати, а в СІЗО облаштовує платні камери. За фото над ним глузують в соцмережах, а за платні камери критикують правозахисники і омбудсмен. Втім, він впевнений, що з часом йому вдасться докорінно змінити ситуацію в пенітенціарній системі. Каже, що із запровадженням карантину Кабмін пройшов «по самому краю повноважень». Чому? Про це і більше міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.