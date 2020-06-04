В уряді пропонують продавати законсервовані в’язниці

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив про ініціативу продажу законсервованих українських в’язниць.

«На сьогодні у нас існує 27 законсервованих в’язниць, використовувати які, наприклад, для розвантаження слідчих ізоляторів, неможливо. Крім того, за останні три роки наповнення в’язниць скоротилось і стабілізувалось приблизно на рівні 35 тисяч осіб. Зважаючи на це, сьогодні ми вважаємо за доцільне закрити у 2020 році 9 установ виконання покарань і «донаповнити» відповідні по режиму тюрми, оптимізуючи таким чином видатки на тюремну систему», – повідомив Денис Малюська.

Він зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який дозволить не тільки продавати законсервовані в’язниці, але й використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури.

За його словами, завдяки продажу законсервованих в’язниць можна буде винести старі слідчі ізолятори за межі міст або у промзону, підвищити стандарти утримання ув’язнених та зменшити витрати утримання СІЗО.

Відповідальною за об’єкти утримання ув’язнених в Україні є Державна кримінально-виконавча служба.