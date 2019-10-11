Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Жовтень 2019, Київ 17:02
Відео

Міністр юстиції про рейдерство, «чорних» нотаріусів та нові тюрми

Міністр юстиції про рейдерство, «чорних» нотаріусів та нові тюрми
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:02 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Війна рейдерству, «чорних реєстраторів і нотаріусів більше не буде», радикальні реформи пенітенціарної системи, перспективи справи «Україна проти Росії» у суді. Про все це розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода міністр юстиції України Денис Малюська. Ведучий: Олександр Лащенко.

Дивитись коментарі

Війна рейдерству, «чорних реєстраторів і нотаріусів більше не буде», радикальні реформи пенітенціарної системи, перспективи справи «Україна проти Росії» у суді. Про все це розповів в ексклюзивному інтерв'ю міністр юстиції України Денис Малюська

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG