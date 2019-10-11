Міністр юстиції про рейдерство, «чорних» нотаріусів та нові тюрми

Війна рейдерству, «чорних реєстраторів і нотаріусів більше не буде», радикальні реформи пенітенціарної системи, перспективи справи «Україна проти Росії» у суді. Про все це розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода міністр юстиції України Денис Малюська. Ведучий: Олександр Лащенко.