Найбільше нових випадків коронавірусу 4 червня виявили у Києві – РНБО

У четвер, 4 червня, найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Києві. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Напередодні у столиці виявили 82 хворих, одужали 27, померли четверо.

Від початку епідемії у Києві зафіксували 3 292 випадки COVID-19. За цим показником столиця поступається лише Чернівецькій області, де станом на сьогодні відомо про 3 519 інфікованих.

Одужали від COVID-19 у Києві 876 людей, померли 73.

В Україні станом на 5 червня виявлено 25 964 хворих на COVID-19, померли 762 людини, одужали 11 372.