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05 червня 2020, Київ 09:51
Новини | Коронавірус

В Україні виявлено майже 26 тисяч хворих на COVID-19

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19

В Україні станом на 5 червня виявлено 25 964 хворих на COVID-19, померли 762 людини, одужали 11 372. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Минулої доби виявили 553 нових випадків захворювання, померли 15 людей, одужали 330.

Напередодні в Україні повідомили про рекордну кількість нових хворих за добу.

Загалом у світі коронавірусом інфіковано понад 6,6 мільйона людей, одужали більш ніж 2,8 мільйона, померли 391 136 людей. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

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