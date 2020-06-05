Через смерть в’язня від COVID-19 омбудсмен звернулися до МОЗ, Мін’юсту і Офісу генпрокурора

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до низки органів влади у зв’язку зі смертю ув’язненого з діагнозом СOVID -19, який перебував у Кропивницькій виправній колонії №6.

«Звертаюся до Офісу генерального прокурора з проханням провести перевірку за фактом смерті ув’язненого та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб. Звертаюся з вимогою до Міністерство юстиції України негайно забезпечити проведення тестування всіх працівників та утримуваних осіб у пенітенціарних установах, де були зафіксовані підозри та випадки захворювань на коронавірусну інфекцію. Також провести тестування серед ув’язнених осіб, які хворіють на не госпітальну пневмонію у всіх пенітенціарних установах. Звертаюся до Міністерство охорони здоров'я України щодо термінового забезпечення потреб пенітенціарних закладів відповідними тестами», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона розповіла, що 4 червня помер ув’язнений, якого 14 травня госпіталізували в місті Кропивницький з діагнозом «гостре запалення легень», тест на коронавірус показав негативний результат і 19 травня його виписали та помістили на ізоляцію в окрему камеру у медчастині СІЗО.

«Через супутні хронічні хвороби ув’язнений перебував у важкому стані. Зважаючи на обставини, керівництвом колонії було прийнято рішення про направлення його 1 червня до лікарні з метою підготовки висновків лікарів про його звільнення від відбування покарання за станом здоров’я. 3 червня йому зробили ПЛР-тест, який показав позитивний результат. Однак, 4 червня чоловік помер. Наразі з’ясовуються при яких обставинах ув’язнений захворів на коронавірус», – повідомила омбудсмен.

Вона додала, що моніторинговою групою Офісу омбудсмана 13 травня була перевірена виправна колонія у Кропивницькому, і там були зафіксовані порушення в організації протиепідемічних заходів.

«Вважаю, що смерть ув’язненого – наслідок неналежної організації та контролю за впровадженими карантинними заходами в установах покарань, а також фактичного ігнорування виконання наданих рекомендації за результатами моніторингових візитів, здійснених у рамках національного превентивного механізму», – наполягає Денісова.

За даними МОЗ, станом на 5 червня в Україні зафіксовано 25964 випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11372 пацієнти одужали. Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР.