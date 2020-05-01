Хворих на COVID-19 в одеському СІЗО не знайшли

В одеському слідчому ізоляторі на коронавірус перевірили півтори сотні людей, але жоден з них не хворий на COVID-19. Про це Радіо Свобода повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

«Ми перевірили усі зразки, але підтверджених діагнозів ні в кого немає. Ще два зразки були на перестановці, проходила додаткова перевірка, але всі результати негативні», – розповів Гончаров.

Перевірки зразків проводились в одеській лабораторії МОЗ та лабораторії протичумного інституту.

Перевірку в слідчому ізоляторі почали після повідомлень ЗМІ про можливе захворювання на коронавірус у двох громадян Молдови, які очікували в одеському СІЗО на екстрадицію. 23 квітня українські ЗМІ із посиланням на джерела в МВС повідомляли, що в обох громадян Молдови виявили коронавірус. Аналізи на коронавірус в одеському слідчому ізоляторі взяли 24 квітня, при чому, за інформацією Радіо Свобода, дві третини перевірених на коронавірус були працівниками СІЗО та конвоїрами. Решта – заарештовані.

У пресслужбі Південного міжрегіонального управління установам виконання покарань в коментарі Радіо Свобода зазначили, що поки не мають навіть офіційного підтвердження про наявність COVID-19 у двох підозрюваних, яких 21 квітня екстрадували з України в Молдову. До моменту екстрадиції обидва утримувалися в Одеському СІЗО, на поверсі для іноземних громадян.

Обидва екстрадованих, громадяни К. і Х., підозрюються в скоєнні злочинів і на території Молдови, і на території України, зокрема в крадіжках у великих і особливо великих розмірах, говорять в поліції. Як повідомляли раніше в пресслужбі Південного міжрегіонального управління, по прибуттю до ізолятора К. і Х. були поміщені в спеціальні карантинні камери. Під час утримання в СІЗО заарештовані пройшли медичні огляди, скарг на здоров’я не надходило. Симптомів захворювання на COVID-19 в арештантів К. і Х. не було, тому тестування не проводилось.

В слідчому ізоляторі припинили всі переміщення, провели дезінфекцію території установи та камер, де перебували заарештовані, за контактними особами встановлено динамічне спостереження, проводиться їх щоденний скринінг.

Станом на ранок 1 травня, в Україні зафіксовано 10 861 випадок захворювання на COVID-19, 272 людей померли, 1413 людей одужали. Кількість хворих у світі перевищує 3 мільйони.