ОГП відкрив провадження за фактом ймовірного недотримання правил карантину у Київському СІЗО

У Офісі генерального прокурора повідомили про внесенння в єдиний реєстр досудових розслідувань справу за фактом виявлення українським омбудсменом порушення санітарних норм у Київському слідчому ізоляторі в період карантину.



«Омбудсман звернулася до Офісу генерального прокурора і вказала на ймовірні порушення карантинних заходів, що можуть спричинити загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 у Київському СІЗО. В установі утримується понад 2,4 тис ув’язнених та щоденно працює понад 420 осіб персоналу, а, отже розповсюдження інфекції в умовах ізоляції матиме тяжкі наслідки. Зокрема, адміністрація установи не забезпечила засобами індивідуального захисту ув’язнених, які направляються до судів або на проведення слідчих дій та необхідну їх ізоляцію після повернення. З моменту введення в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора до судів було доставлено 1648 осіб», – йдеться в повідомленні ОГП.

В Офісі генпрокурора також вказують, що медична частина СІЗО «виявилася не підготовленою до роботи в умовах карантину, персонал слідчого ізолятора та медичні працівники, не використовують засоби індивідуального захисту».

«Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, а також правила прийому посилок, бандеролей та передач для утримуваних осіб», – додали в ОГП.

7 квітня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про невиконання плану протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 в установі «Київський слідчий ізолятор». Після цього речниця прокуратури Києва Надія Максимець у соцмережі заявила, що прокуратура ініціювала проведення службового розслідування через ймовірне порушення службовими особами Київського слідчого ізолятора правил карантину.