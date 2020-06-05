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05 червня 2020, Київ 15:58
Новини | Політика

У Раді зареєстрували постанову про відставку Авакова – Железняк

Акція «Геть Аваков» під Радою, Київ, 5 червня 2020 року

Представники фракції «Голос» зібрали необхідне число підписів і подали на реєстрацію у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Про це у фейсбуці повідомив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Підписи перевірили, електронні документи підготували... Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ. Підписів 55. Рухаємося вперед», – вказав Железняк.

Згодом проєкт постанови 3606 з’явився на сайті парламенту з позначкою «Передано на розгляд керівництву».

Раніше очільник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція «Слуга народу») в ефірі Радіо Свобода назвав умови, за яких вимагатиме відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років. Низка депутатів закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ.

Димові шашки та «спалений бобік»: під Радою вимагали відставки Авакова – відео
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Димові шашки та «спалений бобік»: під Радою вимагали відставки Авакова – відео

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