Сотні львів’ян вийшли з протестом з вимогою відставки міністра Авакова

Сьогодні близько 300 львів’ян вийшли з протестом до приміщення Головного управління МВС у Львівській області з вимогою відставки міністра Арсенал Авакова.

Серед учасників були переважно молоді люди, зазначає кореспондент Радіо Свобода.

Мітингуючі тримали у руках плакати з написами «Покривання злочинів, скоєних поліцейськими, це реформа МВС?», «Вбивці мають сидіти, Аваков має піти», «Усіх не посадите», «Що там Кагарлик?».

«У Верховній Раді внесена постанова про відставку міністра Авакова і хочемо показати, що не лише в Києві, але й у Львові людей дістав «мусорський бєспрєдєл». Вбивство Каті Гандзюк було останньою краплею, коли стало зрозуміло, що відбувається в поліції. Останні роки тих крапель ставало більше»,- заявила учасниця акції Меланія Подоляк.

Інші учасники акції говорили Радіо Свобода про те, що реформа поліції в Україні провалена і неприпустимо, коли у відділку поліції ґвалтують.

Жодної партійної символіки на акції не було.

За заходом спостерігала невелика кількість поліцейських, які стежили за дотриманням порядку.