Радіо Свобода Daily: Депутати викликали міністра Авакова «на килим»

Звіт Авакова у Верховній Раді

Арсен Аваков – рекордсмен за тривалістю перебування на посаді міністра внутрішніх справ України. Минає сьомий рік, відколи Аваков став очільником МВС. Це було у лютому 2014-го. Відтоді в Україні змінився президент, парламент та кілька урядів. Ані звинувачення у проваленій реформі поліції, ані «справа рюкзаків» – мільйонна оборудка, де фігурував син Авакова – Олександр, ані низка резонансних справ, безрезультатне розслідування яких триває роками, міністра Авакова «не підкосили»​.

Крісло під Аваковим захиталося минулого тижня – після того, як, за даними слідства, двоє поліцейських побили та зґвалтування жінку прямо у відділку поліції міста Кагарлика, що на Київщині. Після цього вкотре почали говорити про те, що не так із реформою правоохоронних органів, яка, між іншим, і розпочалася за міністра Авакова. «На попередників нема що спихати», – заявила депутатка «Голосу» Олександра Устінова з трибуни Верховної Ради, закликаючи колег відправити Авакова у відставку.

Хмизу у вогонь підкинула стрілянина у Броварах, котра сталася через кілька днів після Кагарлика. На тлі цих резонансних подій народні депутати викликали міністра Авакова «на килим» – хочуть заслухати його доповідь і по Кагарлику, і по Броварах. Авакова чекають у парламенті 5 червня на годині запитань до уряду.

Що ми знаємо про Ткаченка та Стефанішину

Верховна Рада України підтримала постанови про призначення міністра культури та віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції. Ними стали Олександр Ткаченко та Ольга Стефанішина (не плутати з Ольгою Стефанишиною). В окремому матеріалі зібрали для вас все, що відомо про цих людей.

Країна мрій: як структури олігарха Коломойського заробляли на державному «Центренерго»

«Центренерго» – крупний виробник електроенергії, до складу компанії входить три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Це єдина компанія теплової генерації в Україні, контрольний пакет акцій якої досі належить державі. За останні п’ять років її намагалися приватизувати декілька разів, але безуспішно.

Так, поки компанія державна – на ній заробляють наближені до влади бізнесмени. Змінюється влада – змінюється і пул вигодонабувачів від роботи «Центренерго».

За часів президентства Віктора Януковича свої схеми заробітку тут реалізовувала «Сім’я». За часів президентства Петра Порошенка «Центренерго», як показували журналістські розслідування, контролював його армійський товариш – Ігор Кононенко, а заробляли структури бізнесмена Віталія Кропачова, хоча він і відмовлявся визнавати себе монополістом. ​

З приходом до влади Володимира Зеленського, ця практика продовжилась. «Центренерго» влітку 2019 року перейшло під контроль олігарха Ігоря Коломойського, хоча сам олігарх це заперечує.

Пізніше президент пообіцяв велику приватизацію – зокрема, і «Центренерго».

Перші кадрові зміни на держпідприємстві відбулись наприкінці травня 2020 року. Тоді Фонд державного майна зміг провести зміну керівника цього підприємства – хоч і зі скандалом, протистояннями та «мінуванням» суду. Поки що рано говорити, яких управлінських рішень можна чекати від новопризначеного керівника. Але вже можна підвести підсумки роботи «Центренерго» за перший рік президентства Зеленського.

Що дає підстави говорити про те, що саме структури Коломойського заробляли на державному підприємстві? Які схеми тут панували? Та про які суми збитків для держави може йтися? Розбиралися журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).​

Зеленський та Ляшко прокоментували візит до кафе в Хмельницькому

Пресслужба Офісу президента поширила фото, де Зеленський відвідав кав’ярню в Хмельницькому. При цьому уряд дозволив закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях лише з 5 червня.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція розгляне питання про покарання для президента.

Володимир Зеленський у відповідь вже заявив, що готовий заплатити штраф через візит до кафе в Хмельницькому. «Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мене запросили, я зайшов, усе там перевірили», – сказав Зеленський.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запропонував розглядати візит до кафе «не як порушення карантину, а як інспекцію».

Далі стисло:

Прапор «Правого сектору» на демонстраціях у Бразилії

Червоно-чорний та синьо-жовті прапори з тризубом на демонстраціях у Сан-Паулу в Бразилії привернули увагу місцевої преси. Журналісти написали, що прихильник суперечливого президента Жаїра Болсонару прийшов на мітинг «із неонацистською символікою», а в російських публікаціях, що підхопили цю тему, він вже перетворився на бойовика, який «воював на Донбасі на боці ЗСУ». Що правда, а де є вигадка у цих повідомленнях, та чому українська символіка привернула стільки уваги на далекому континенті?

Граємо знову?

Коронавірус завдав удару по більшій частині спорту в усьому світі. Зараз, коли багато де ситуація полегшується, багато його видів повертаються на майданчики – хоч і з багатьма обмеженнями.

Данія відновила футбольний чемпіонат наприкінці травня, але вболівальники можуть бути присутніми на стадіонах лише віртуально, на великому екрані завдяки платформі Zoom.

Зірковий тенісист із Сербії Зоран Джокович планує тенісний турнір на Балканах – але наразі не зрозуміло, чи допустять на нього глядачів.

Автоперегони «Формула-1» теж сподіваються відновитися влітку, але за умов, що команди-суперниці будуть відокремлені одна від одної.

До вашої уваги – огляд, які види спорту мають відновити свої змагання, де, коли і як.

Зірка Франкфуртської опери із Донецька про війну та довоєнне місто

34-річна українка Катерина Каспер – співачка Франкфуртської опери, переможниця Міжнародного конкурсу імені Мірьям Хелін для молодих виконавців 2014 року, зірка найбільших оперних майданчиків Європи. Її сопрано, за відгуками критиків, достатньо універсальне, щоб природно звучати в операх всіх епох – від ранньої барокової до сучасної (угорський композитор-експериментатор Петер Етвьош писав головну жіночу партію у «Золотому драконі» спеціально під неї).

А ще Катерина – макіївчанка та випускниця Донецької музичної консерваторії. Щойно вона поїхала до Німеччини для подальшого навчання, вдома в неї почалася війна.

Як на українську зірку європейської опери вплинула війна на Донбасі, як проходило її навчання в Донецькій консерваторії (будівля якої на момент 2014 року перебувала у жалюгідному стані), та за чим вона сумує у Донецьку? Про це ​Радіо Донбас.Реалії запитало у Катерини Каспер за допомогою електронної пошти.

Батько із сином вирушили у дворічну подорож заради благодійної мети

Здійснити навколосвітню мандрівку, відвідавши 65 країн за 20 місяців, та зібрати гроші на відкриття міжнародного центру з реабілітації дітей із захворюванням крові. А також продемонструвати світові, що Україна – країна добрих людей. Такий масштабний проєкт запланували здійснити закарпатець Андрій Закутній разом із сином Андрієм. 2 червня вони вирушили на автомобілі з причепом з рідного Мукачева та заїхали в Ужгород. Адже у планах – насамперед відвідати всі обласні центри України.

16-річний Андрій має невиліковну хворобу – гемофілію, проте труднощі із здоров’ям не заважають хлопцю жити повноцінним життям. Саме за підтримки батька хлопець активно подорожує та власним прикладом надихає інших. Це вже п’ята подорож сімейства за чотири роки, але вперше така тривала і складна.

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