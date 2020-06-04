Рада внесла поняття «злодій у законі» до законодавства

Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою». Документ підтримали 236 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ розроблено з метою припинення діяльності злочинних спільнот, учасників таких спільнот, притягнення до кримінальної відповідальності «злодіїв у законі», а також інших учасників злочинних спільнот.

Закон доповнює статтю 28 «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» Кримінального кодексу України частиною п’ятою, визначивши, що злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням кількох осіб (п’ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є «злодій у законі». Також у цій частині статті пропонується визначити поняття «злодій у законі».

Закон також доповнює Кримінальний кодекс статтею 255-1 «Встановлення або поширення злочинного впливу», а також статтею 255-2 «Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)».

Законопроєкт ініційований президентом України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.