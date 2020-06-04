Податківці пів року не дають оцінку несправжнім чекам у тютюнових кіосках, пов’язаних зі «слугою народу» Холодовим

Податківці за шість місяців так і не надали відповіді на запити Радіо Свобода про те, чи була проведена перевірка мережі столичних кіосків на предмет продажу в них підакцизного товару (цигарок) за чеками, що мають ознаки фіктивності, і якщо так – то які її результати. Ця мережа належить компанії, що була заснована в маєтку родини народного депутата від «Слуги народу» Андрія Холодова на Кіпрі, він же є заступником голови комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики.

Зв’язок родини народного депутата з тютюновим бізнесом і ймовірні податкові порушення раніше документально довели журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Слуга родинного бізнесу: кіпрська таємниця депутата Холодова».

Зокрема, журналісти виявили, що компанії «Віктрум» та «Інтертабако», які вели фактичний продаж цигарок у кіосках, пов’язаних із родиною Андрія Холодова, ведуть діяльність, не використовуючи реєстр розрахункових операцій, а видані чеки не відображаються на сайті Державної фіскальної служби в системі «Пошук фіскального чека».

«Зовні чеки з цих тютюнових кіосків майже неможливо відрізнити від чеків із інших місць. Навіть номер касового апарата є. Але це лише означає, що він, найімовірніше, знятий із обліку фіскалів, пояснюють податкові аналітики. А отже, гроші, отримані від таких продажів, можуть проходити поза касою – що є, найімовірніше, порушенням закону», – йшлося у розслідуванні.

Із проханнями перевірити ці чеки на «справжність» «Схеми» звернулися до Державної фіскальної служби України та, зокрема, до Головного управління ДФС у Києві ще 21 листопада минулого року , але податківці не стали надавати відповідь по суті запитань.

У пресслужбі столичних податківців підкреслили, що запитувана інформація відноситься до категорії з «обмеженим доступом», і лише зазначили, що протягом двох років були перевірки цих компаній, але не повідомили, чи це пов’язано з обігом несправжніх чеків, і які були результати перевірок: «Впродовж 2019–2020 років Головним управлінням ДПС у місті Києві проводилися контрольно-перевірочні заходи відносно ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Віктрум».

У травні «Схеми» повторно звернулися до Державної податкової служби із запитанням, чи подавали фахівці ДПС інформацію до правоохоронних органів про ухилення цими компаніями від сплати податків. Але там відповіді на питання не надали, лише попросили більше часу на їхню підготовку.

У розслідуванні, яке привело журналістів на Кіпр, «Схеми» довели, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов таки пов’язаний із тютюновим бізнесом, а отже, коли він лобіював у Верховній Раді так звану «тютюрнову правку» до закону 1049, яка мала збільшити заробітки для роздрібних торговців цигарками, він вірогідно відстоював свої інтереси.

Холодов публічно продовжує заперечувати, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. Утім, «Схемам» вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.

«Родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані»), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн»), і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)», – йшлося в матеріалі «Схем».

Пізніше в коментарі журналістам депутат повідомив, що кіпрська компанія REINEWEG LTD, на яку заведена мережа столичних кіосків, була продана «іншому власнику» ще в 2018-му, втім, на прямі запитання, кому він продав цей бізнес, Холодов не відповідає.

«Цей бізнес ретельно замаскований за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм, і зрештою виведений на Кіпр. З 2018 року родина Холодова справді переоформила бізнес на іншого засновника, номінального», – зазначали у розслідуванні журналісти.

Водночас у нещодавно оприлюдненій декларації Андрій Холодов вказав іншу кіпрську компанію L.VDS PROPERTY DEVELOPMENT LTD. «Схеми» знайшли кілька спільних рис з вищезгаданою REINEWEG LTD: в обох одна й та сама секретарська компанія, а юрист задекларованої Холодовим діючої фірми – кіпріот Гіоргос Лантас – і є тією людиною, якій дружина нардепа Катерина Шаховська офіційно передала свої акції компанії, від якої вони тепер відхрещуються.

Враховуючи, що податківці через пів року після виходу розслідування не дали оцінку недійсним чекам у тютюнових кіосках, пов’язаних зі «слугою народу», «Схеми» звертають увагу на низку майна, яке Холодов показав у декларації.

Крім виявленого раніше маєтку на Кіпрі та вілли в престижному районі Відня в Австрії за 6 мільйонів євро, журналісти звертають увагу на недобуд, записаний на дружину та доньку нардепа.

Це – маєток метражем на тисячу квадратних метрів у елітному селищі Козин під Києвом.

Після публікації матеріалу «Схем» Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем. Таким чином Андрій Холодов став першим депутатом парламенту 9-го скликання, щодо якого за результатами журналістського розслідування правоохоронці порушили справу.

13 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної «тютюнової правки», просуванням якої займався Холодов і через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський. «За» проголосували 279 депутатів.